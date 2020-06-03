Екатеринбург, , 10:23 — REGNUM В Екатеринбурге могут перенести проведение парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

Парад планируют провести 24 июня 2020 года, однако всё может измениться, считает градоначальник.

«Если у нас продолжится сложная ситуация с коронавирусом, мы будем вынуждены отказаться от массовых мероприятий», — сказал глава города.

Если парад отменят, то в Екатеринбурге посвятят 75-летие Победы Дню города.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральная репитиция парада пройдёт 20 июня 2020 года.

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