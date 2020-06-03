Киев, , 10:11 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине составило 24 823, из них за последние сутки было зафиксировано 483 новых случая. Об этом сообщили 3 июня в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

За последние стуки от осложнений, вызванных болезнью COVID-19, скончались восемь человек, а выздоровели 362 пациента.

«Госпитализация потребовалась 7596 людям, из них 295 детей и 902 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких потребовалось 292 людям», — сказано в сообщении.

Всего за время пандемии выздоровели 10 440 человек и умерли 735 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в стране могут продлить после 22 июня, но он будет видоизменён.

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