Ижевск, , 10:06 — REGNUM В суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении жителя 38-летнего жителя Завьяловского района по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным ведомства, в феврале текущего года обвиняемый выпивал дома в компании друзей и родственников. Около 10 часов вечера в квартиру постучали полицейские, приглашая кого-либо из жителей стать участником обыска в качестве понятых в соседней квартире в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Один из полицейских представился и объяснил цель визита, после этого обвиняемый с силой схватил его за руку и вывернул кисть, повредив связочный аппарат, затем он выхватил служебное удостоверение правоохранителя и смял его.

Уточняется, что за данное преступление наказание может составить до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Марий Эл, придя на рынок без защитной маски, укусила полицейского. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

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