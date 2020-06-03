Ставрополь, , 10:07 — REGNUM Во время парада Победы, который пройдет 24 июня в Ставрополе, будет продемонстрирован ряд образцов современной военной техники. В торжественном мероприятии примут участие, в частности, оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) и реактивные системы залпового огня (РСЗО), сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Напомним, 24 июня на юге России военные парады пройдут в десяти городах, в том числе в Ставрополе. В них примут участие свыше 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 образцов вооружения и военной техники, как современной, так и времен Великой Отечественной войны. Также запланирован демонстрационный пролет около 120 воздушных судов.

По площади Ленина в Ставрополе 24 июня проедут бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», РСЗО «Град-М» и «Ураган», артиллерийские установки Мста-Б, бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, комплекс связи «Редут».

В параде также задействуют комплексы «Искандер», которые уже совершили марш протяженностью более 300 км из Краснодарского края. В составе механизированной колонны по Ставрополю пройдут две самоходные пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины ОТРК «Искандер».