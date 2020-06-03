Симферополь, 3 июня 2020, 10:05 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у семи граждан. Об этом 3 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, все заразившиеся госпитализированы в инфекционные стационары.
Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 399 положительных тестов на новую инфекцию, 11 пациентов скончались.
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