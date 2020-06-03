Симферополь, , 10:05 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у семи граждан. Об этом 3 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 2 июня на территории республики подтверждено семь новых случаев коронавирусной инфекции. Шесть из них выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, один — при обращении за медицинской помощью. Пять случаев связаны с ранее зарегистрированным очагом среди строителей», — отметил Аксёнов.

По его словам, все заразившиеся госпитализированы в инфекционные стационары.

Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 399 положительных тестов на новую инфекцию, 11 пациентов скончались.

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