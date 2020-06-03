Казань, , 10:05 — REGNUM Путевки в лагерь для летнего отдыха детям медработников Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы, сражающихся за жизни пациентов с COVID-19, выделили в правительстве Республики Татария. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи республики.

Путевки для 13 детей медработников вручил лично глава республики Рустам Минниханов. В пресс-службе уточняют, что такая мера поддержки медработников будет реализовываться в течение всего лета.

В рамках программы «Лето — детям» будут работать лагери «Камский Артек» в Нижнекамском районе, «Молодежный» под Казанью, «Аргамак» в Камско-Устьинском районе, «Звездный» в Лаишевском районе, «Восток» и «Юнитур» в Казани и лагерь им. А. Губина в Бугульминском районе.

В правительстве планируют, что в детских лагерях в текущем году отдохнут 218 тыс. детей республики. Это количество может быть уточнено с учетом имеющейся санитарно-эпидемиологической обстановки, уточнили в пресс-службе министерства.