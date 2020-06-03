Петрозаводск, , 10:09 — REGNUM Еще один очаг заболевания в Карелии выявлен в Кемском районе на стройке Белопорожской ГЭС, коронавирусом заболел 41 рабочий. Об этом 3 июня сообщил на своей странице в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.

По его данным, за прошедшие сутки в Карелии выявлено 24 новых случая заболевания, в том числе у пяти детей. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 520 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. 201 человек из них уже выписан, в том числе 13 пациентов за прошедшие сутки.

Из 24 подтвержденных новых случаев коронавирусной инфекции 17 выявлены в Петрозаводске, два в поселке Лоухи, четыре заболевших в Лахденпохском районе: по два в районном центре и поселке Куркиёки, еще один человек заболел в Сегеже. Как и в предыдущие дни, в большинстве случаев все заболевшие контактировали с COVID-положительными лицами.

Таким образом, наибольшее количество заболевших с начала пандемии зарегистрировано в Петрозаводске — 271 человек, на втором месте — Олонецкий район — 48 человек, причем 30 из них — это жители Ильинского, которые заболели в результате межсемейных контактов. На третьем месте — Сегежский район, там зарегистрировано 42 случая. Кроме того, со вчерашнего дня «горячей точкой» на карте республики стал Кемский район — 41 заболевший в результате вспышки инфекции на стройке Белопорожской ГЭС.

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«Пока наиболее спокойная ситуация в районах Муезерском, там всего один случай и Лоухском — два случая», — резюмировал Парфенчиков.

Всего в республике проведено 43 914 исследований, это на 1071 больше, чем сутками ранее. 4106 человек находятся на самокарантине, при этом за сутки их количество сократилось на 192 человека. 24 человека находятся в местах обсервации.

Еще с 1 апреля в республике отмечается рост числа госпитализированных с внебольничной пневмонией — 524 человека, из них восемь за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 53 человека умерли. Новых летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано.

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