Портленд, США, , 10:03 — REGNUM Протестные акции против жестокого обращения полиции, которые начались в США из-за гибели в Миннеаполисе от действий последней местного жителя Джорджа Флойда, в городе Портленд (штат Орегон) собрали от 7 до 10 тысяч участников. Об этом 3 июня сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в местной полиции.

Также, по словам представителя местных правоохранителей Майкла Робертса, на данный момент в городе образовались две группы протестующих, одна из которых вышла на мост Бернсайд, и там на середине пролета её участники легли на землю, заведя руки за спину и выразив этим солидарность с погибшим Джорджем Флойдом.

При этом он отметил, что в целом акции протеста в городе проходят в мирном ключе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около дома мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти перед началом в городе комендантского часа в 18:00 (04:00 3 июня мск) собрались толпы протестующих, выступающих против жестокого обращения полиции.

Также напомним, беспорядки в Миннеаполисе, которые позднее перекинулись на многие города США, начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации, и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.