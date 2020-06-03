Владивосток, , 10:04 — REGNUM В Приморье для досрочного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ с 25 по 30 июня оборудуют специальные открытые площадки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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По словам губернатора Олега Кожемяко, одно из важнейших условий для проведения голосования — улучшение эпидемиологической обстановки.

«Наша задача — сделать всё, чтобы мы могли дать возможность людям прийти и проголосовать за те поправки в Конституцию, которые им важны и нужны», — сказал глава Приморья.

На открытых площадках для голосования будут измерять температуру и соблюдать все меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия России представила 2 июня бюллетень для голосования по поправкам к Конституции. Там есть два варианта: «за» и «против».