Ижевск, , 09:53 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 3 июня выявили 52 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений достигло 822 случаев, сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Александр Бречалов.

В числе новых носителей SARS-CoV-2 — 12 жителей Ижевска, 11 — Завьяловского района, восемь — Балезинского района, шесть — Алнашского района, четверо жителей Малопургинского района, трое жителей Можги, по одному новому случаю выявлено в Глазове, Игринском, Сюмсинском и Камбарском районах.

Полностью выздоровели 418 жителей республики, за последние сутки выписаны 11 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса в регионе 50,8% уже выздоровели. 19 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Глазове закрылись три детских сада — №46, 48 и 49 в связи с заражением медицинских сестер коронавирусом. Кроме того, один случай заражения коронавирусом выявлен в общежитии медицинского училища. Все контактные — преподаватели и студенты — направлены в пункт временного размещения, у них также возьмут анализы на коронавирус.

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