Москва, , 09:51 — REGNUM При проведении голосования по поправкам в Конституцию России все наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также смогут пройти тест на коронавирус. Об этом «Известиям» рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты по контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Наблюдатели получат возможность пройти этот тест (на коронавирус), так же как и члены избирательных комиссий», — сказал он.

Григорьев добавил, что процесс подготовки наблюдателей из-за эпидемии замедлился, однако семинары и другие обучающие мероприятия проводились в дистанционной форме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путинподписал указ о дате голосования по поправкам к Конституции. День голосования назначен на 1 июля.

Граждан РФ, пришедших на участок 1 июля для голосования по изменениям в Конституцию РФ, будут просить ненадолго снимать маски для идентификации личности.

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