Москва, , 09:50 — REGNUM Большинство жителей России (65%) считают, что люди нуждаются в ежемесячных выплатах от государства. Не одобряют идею 5%. Затруднились ответить 28%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Граждане хотят, чтобы размер базового безусловного дохода в среднем был 25 тыс. рублей в месяц. 40% опрошенных думают, что размер пособия должен составлять 10−20 тыс. рублей, 25%, — 20−30 тыс. рублей. 11% — один МРОТ.

При этом для комфортного пребывания на карантине респонденты назвали сумму более чем в три раза больше — в среднем 80 тыс. рублей. Для счастья жители России хотят в шесть раз больше — 155 тыс. рублей ежемесячно.

Опрос проведен 1—2 июня 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 349 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей начали выдавать в России 1 июня.

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