Лос-Анджелес, США, , 09:50 — REGNUM Около дома мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти перед началом в городе комендантского часа в 18:00 (04:00 3 июня мск) собрались толпы протестующих, выступающих против жестокого обращения полиции. Об этом 3 июня сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на местные каналы новостей.

При этом ранее Гарсетти заявил в интервью журналистам одного из местных радио, что 2 июня выдалось относительно «мирным днем» в плане протестов и что он намерен предпринять ряд действий, включая те, которые снимут ограничения в действиях полиции в нынешней ситуации.

Также сообщается, что город весь день пребывал в напряжении — розничные магазины больших торговых сетей, таких как Starbucks и Rite Aid, а также местные мелкие владельцы магазинов приводили свои торговые точки в порядок после вчерашних актов грабежа и вандализма, которые обрушились на них в ходе протестов. Особенно сильно от последних пострадали районы Голливуд и долина Сан-Фернандо.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один из участников акции протеста в Шарлотт (штата Северная Каролина) против жесткого обращения полиции, которые начались в США после гибели из-за этого в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда, арестован местной полицией за ношение винтовки AR.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе, которые позднее перекинулись на многие города США, начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации, и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.