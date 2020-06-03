Рузаевка, Мордовия, , 09:45 — REGNUM Весь период пандемии запомнится очень надолго, заявил врач-анестезиолог-реаниматолог Рузаевской центральной больницы Мордовии Рамиль Янгличев. Об этом написали журналисты издания «Столица С».

Врачу 28 лет, и он самоотверженно борется за здоровье пациентов с диагнозом COVID-19. Его фотографию разместили на баннере в рамках акции «Спасибо врачам».

Реаниматолог рассказал, что в период пандемии коронавируса ритм работы чрезвычайно возрос.

«Привыкать к такому ритму тяжело, потому что изменился весь уклад жизни. 17 апреля мы перепрофилировались в госпиталь, и нагрузка возросла», — сообщил Янгличев.

Он уточнил, что хоть и тяжело, но с работой врачи справляются и смогли адаптироваться к темпу работы.

На работе, по словам анестезиолога, врачи стали ходить в специальных защитных костюмах, масках и очках. А для снижения риска принести инфекцию домой врач переехал на съемную квартиру, но продолжает думать о семье и родных.

«Весь этот период пандемии мы будем вспоминать очень долго», — подчеркнул Янгличев.