Подпорожье, Ленинградская область, , 09:51 — REGNUM На востоке Ленинградской области в День защиты детей пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю школьницу, которая шла по обочине дороги. Возбуждено уголовное дело, сообщили 3 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло 1 июня около 22:30 мск в поселке Вознесенье Подпорожского района Ленобласти. Нетрезвый 32-летний мужчина за рулем автомобиля Kia Rio двигался по улице Комсомольской и у дома 49 сбил шедшую по обочине девушку. В результате ДТП пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Водитель иномарки задержан на основании ст. 91 УК РФ», — отметили в Главке МВД.

Напомним, это не единственное смертельное ДТП с участием школьника, которое произошло 1 июня. В тот же день в Калининском районе Санкт-Петербурга на пешеходном переходе через проспект Непокоренных 68-летний водитель наехал на 14-летнего школьника-велосипедиста, переходившего дорогу. От полученных травм мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи.

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По данному факту также возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.