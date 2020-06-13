Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 00:05 — REGNUM 28 июня 1941 года Новороссийск подвергся варварской бомбардировке захватчиков. Новороссийская операция была проведена с 19 августа по 26 сентября 1942 года. Несмотря на сопротивление Красной армии, в сентябре 1942 года большая часть города была захвачена немецко-фашистскими войсками. Освобождения город ждал более года.

9 сентября 1943 года началось наступление Красной армии и освобождение Новороссийска. 16 сентября 1943 года город был освобожден. Звание города-героя присвоено Новороссийску 14 сентября 1973 года.

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