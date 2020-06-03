Вашингтон, , 09:37 — REGNUM В Нью-Йорке службы заказа такси через Uber, Lyft и другие приложения будут прекращать работу на время комендантского часа, действующего в городе до конца текущей недели. Об этом 3 июня сообщает телеканал CNN.

«Мы будем следовать местным рекомендациям по работе наших служб», — говорится в заявлении на сайте компании Lyft.

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«Власти некоторых городов потребовали, чтобы мы приостановили работу на время комендантского часа, при этом в других городах хотят обеспечить доступность Uber», — заявил пресс-секретарь компании Uber.

Так, в период с 20:00 до 12:30 следующего дня в Нью-Йорке продолжат работать только «желтые такси» из автопарков, получающих специальную лицензию в правительственном учреждении Нью-Йорка.

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При этом, по информации пресс-службы мэрии города, такси смогут перевозить только «лиц, выполняющих неотложные работы». К этой категории лиц относятся пожарные, полицейские, медики, журналисты и сотрудники экстренных служб. Кроме того, полиция получит право выяснять у пассажиров цель поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, комендантский час в Нью-Йорке был введен на фоне массовых протестов в связи со смертью темнокожего жителя Миннеаполиса (штат Миннесота) Джорджа Флойда после задержания полицейскими. Накануне городские власти приняли решение продлить режим комендантского часа до 7 июня. Он будет действовать с 20:00 до 05:00. Также местные власти заявили о готовности задействовать Национальную гвардию для борьбы с беспорядками.

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