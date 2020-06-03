Москва, , 09:44 — REGNUM Более 3 тыс. пациентов выписаны из больницы в посёлке Коммунарка в Москве за три месяца работы медучреждения. Об этом сообщил 3 июня главный врач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

В марте больничный комплекс ГКБ №40 начал принимать пациентов с выявленным коронавирусом. По состоянию на 2 июня, на 93-и сутки работы, из больницы было выписано 3014 пациентов, что составляет 85%. Всего поступили 3549 человек.

Ещё 12 человек (0,4%) были переведены в другие медучреждения, девять (0,3%) сами покинули стационар, в настоящее время продолжают лечение 344 человека.

Скончались в больнице 170 человек (5,6%). В реанимацию за весь период были помещены 590 человек (16,6%), к аппаратам искусственной вентиляции лёгких пришлось подключать 215 пациентов (6,1%).

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