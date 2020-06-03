Махачкала, , 09:46 — REGNUM Свыше тысячи военнослужащих, а также представители других министерств и ведомств примут участие в параде Победы, который 24 июня впервые пройдет в дагестанском Каспийске. В составе механизированной колонны будет задействовано 50 единиц вооружения и военной техники, сообщили ИА REGNUM в пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил, что парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня — в этот день в 1945 году на Красной площади состоялся исторический парад победителей. Командовал войсками маршал Константин Рокоссовский, принимал парад маршал Георгий Жуков. В торжественном шествии приняли участие около 35 тыс. человек.

Вопросы подготовки и проведения в Каспийске военного парада были рассмотрены накануне, 2 июля, на заседании совета безопасности Дагестана. Командующий Каспийской флотилией Сергей Пинчук доложил, что Минобороны РФ привлечет к параду 1062 военных, от других министерств и ведомств планируется задействовать 370 человек. Механизированная колонна будет состоять из 33 единиц техники, семи кораблей и десяти единиц авиации.

«Парад предписано начать 24 июня в 10:00, а в 22:00 провести парадный артиллерийский салют в городе Каспийске. Командовать парадом будет начальник штаба Каспийской флотилии контр-адмирал Николай Якубовский, принимать парад буду я», — сказал Пинчук, добавив, что войска с 3 июня приступят к проведению тренировок и репетиций торжественного шествия.

Начальник управления Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов в свою очередь предложил совместно с правительством республики оперативно разработать комплексный план по проведению дополнительных противоэпидемических мероприятий в преддверии военного парада.

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