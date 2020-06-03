Балашиха, Московская область, 3 июня 2020, 14:05 — REGNUM В подмосковной Балашихе после двухмесячного перерыва открылись торговые центры, однако пока посетителей в них не много, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Школа
Школа
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Стоматология открыта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Продуктовая палатка и очередь из покупателей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Цветочная палатка открыта для покупателей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Парикмахерская закрыта. Продукты открыты
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Торговая галерея закрыта, но готовиться к открытию
Торговая галерея закрыта, но готовиться к открытию
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Продуктовый магазин Куриный дом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Магазин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В торговом центре часть продавцов работает
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также в городе открыли стоматологию, небольшие магазины одежды и точки продажи промтоваров. Работают салоны сотовой связи, готовятся к открытию парикмахерские. На улицах увеличилось число прохожих. В час пик на дорогах стали образовываться пробки.

Парикмахерская закрыта, но готовиться к открытию
Парикмахерская закрыта, но готовиться к открытию
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Люди на улице в дождливую погоду
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Люди идут по делам
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В городском парке также появились первые посетители, но детские площадки в парках пока закрыты. Большинство прохожих соблюдают масочный режим.

Ивановский текстиль открылся после двух месяцев простоя
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Торговый центр открыт
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кафе работает на вынос
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Городские пробки в час пик
Городские пробки в час пик
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Люди на городских улицах
Люди на городских улицах
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Парк открыт для посетителей. Вход в масках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Люди возвращаются с работы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Девушка с шариками
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Магазин открыт
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Макдональдс работает на вынос заказа
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кафе опечатано
Кафе опечатано
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Велосипедисты
Велосипедисты
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области поэтапно отменяют ограничительные меры, введенные ранее для профилактики распространения SARS-CoV-2

Парк
Парк
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Детская площадка в парке закрыта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Детская площадка в парке закрыта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Детская площадка в парке закрыта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пробежка в парке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Парк открыт для посетителей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM