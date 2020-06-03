Балашиха, Московская область, , 14:05 — REGNUM В подмосковной Балашихе после двухмесячного перерыва открылись торговые центры, однако пока посетителей в них не много, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Торговая галерея закрыта, но готовиться к открытию Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также в городе открыли стоматологию, небольшие магазины одежды и точки продажи промтоваров. Работают салоны сотовой связи, готовятся к открытию парикмахерские. На улицах увеличилось число прохожих. В час пик на дорогах стали образовываться пробки.

Парикмахерская закрыта, но готовиться к открытию Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В городском парке также появились первые посетители, но детские площадки в парках пока закрыты. Большинство прохожих соблюдают масочный режим.

Городские пробки в час пик Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Люди на городских улицах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кафе опечатано Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Велосипедисты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области поэтапно отменяют ограничительные меры, введенные ранее для профилактики распространения SARS-CoV-2