Тбилиси, , 09:37 — REGNUM В течение последних суток в Грузии выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Новые данные 2 июня разместили на сайте Stopcov.ge.

По официальной информации, число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране стало ровно 800. Кроме этого отдельно идет учет еще троих жителей Грузии, которых доставили с диагнозом «коронавирусная инфекция» из-за рубежа.

Количество победивших коронавирус в течение суток выросло на шесть. Теперь их стало 640, что составляет 80% от всех выявленных зараженных. Один из пациентов с COVID-19 в течение прошедших суток скончался. Всего от этой болезни в Грузии умерли 13 пациентов. На карантине находятся 2424 человека, госпитализированы — 304.

Напомним, правительство Грузии постепенно снимает карантинные ограничения. С 8 июня будет отменен запрет на работу ресторанов и гостиниц. В то же время население призывают постоянно ходить в масках. Планируется ввести штрафы за нарушение этого правила.

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