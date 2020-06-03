Магадан, Магаданская область, , 09:38 — REGNUM В минобразования Магаданской области на пять вакансий подано 164 заявки на участие в программе «Земский учитель», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В рамках программы «Земский учитель» в 2020 году предусмотрена квота на пять учителей, на 2021 и 2022 годы — по четыре педагога. Всего на Колыме 36 сельских школ. На начало июня одобрено 42 заявки. Победителей объявят 15 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии по программе «Земский учитель» на 19 вакансий поступило 356 заявок.