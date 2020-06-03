Тбилиси, , 09:33 — REGNUM Запрос о деле об убийстве в 1992 году членов семьи Торадзе сделала Генпрокуратура Грузии к коллегам из Соединенных Штатов. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба грузинского ведомства.

«Тамар Торадзе обратилась в прокуратуру Грузии по поводу расследования дела об убийстве братьев Торадзе. Она является американской гражданкой, проживает в США», — говорится в публикации ведомства. Сообщается, что Генпрокуратура обратилась в США, чтобы опросить свидетельницу по делу об убийстве.

Стоит отметить, что Тамар Торадзе 17 мая разместила на своей странице в соцсети Facebook обращение к президенту США Дональду Трампу и сенатору Джиму Ришу. В нем она заявила, что Григорий Руруа, который сейчас является совладельцем оппозиционного телеканала «Мтавари архи», в марте 1992 года якобы в составе националистической группировки «Мхедриони» принимал участие в расстреле ее двух братьев.

Как сообщало ИА REGNUM, Руруа находится под арестом и обвиняется в незаконном хранении оружия. Представители оппозиции требуют его освобождения и называют «политическим заключенным».