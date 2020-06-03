Калуга, , 09:27 — REGNUM Калужская область переходит к новому этапу снятия ограничений. 3 июня в регионе открылись 1,9 тыс. непродовольственных магазинов площадью до 400 квадратных метров и с отдельным входом. Возобновили работу парикмахерские и салоны красоты. Разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе с соблюдением санитарной дистанции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Между тем на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» врио губернатора Владислав Шапша предупредил, что по-прежнему рекомендуется избегать мест массового скопления людей и сохраняется масочный режим.

«Это наша первая общая победа над коронавирусом. И она не только в том, что мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни. Главное, что ограничительные меры помогли нам сохранить жизнь и здоровье людей», — написал Владислав Шапша.

Напомним, ранее в регионе вступило в силу постановление правительства области, продлевающее режим повышенной готовности до 15 июня 2020 года.

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