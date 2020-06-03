Соль-Илецк, Оренбургская область, , 09:18 — REGNUM В Оренбургской области жители Соль-Илецкого городского округа требуют отставки главы муниципалитет Алексея Кузьмина. Петиция с требованием опубликована на платформе change.org. За неделю ее подписали более 760 человек.

Автор петиции полагает, что некомпетентность чиновника в вопросах организации работы местной администрации и других служб города привела к вынужденному закрытию муниципалитета на карантин по коронавирусу и его продлению на две недели. Сама организация карантина проведена необдуманно, что привело к тяжёлому положению фермеров, предпринимателей и семей простых граждан.

«В соответствии с указом губернатора, муниципальные власти должны взять под свой контроль работу управляющих компаний по уборке и дезинфекции подъездов многоквартирных жилых домов. Муниципальные власти закрывают город, отрезают от основных объектов инфраструктуры целые микрорайоны, требуют от жителей соблюдения всех мер, составляют протоколы, накладывают огромные штрафы, но дезинфекции никакой не проводится», — говорится в заявлении.

Автор петиции от имени жителей города выразил недовольство кадровой политикой мэра, выводом бюджетных средств во внебюджетное поле и потребовал проведения в отношении действий градоначальника должностной проверки.

Напомним, карантин в Соль-Илецке ввели с 11 мая. Первоначально планировалась, что ограничительные меры будут действовать две недели, однако карантин впоследствии продлили еще на две недели.

Стоит отметить, что местные жители опасаются провала курортного сезона (Соль-Илецк — курорт местного значения), а также срыва посевной на бахчевых полях, которые славятся из года в год объёмами и урожаем.

Читайте ранее в этом сюжете: В оренбургском городе на две недели продлён карантин по коронавирусу