Москва, , 09:19 — REGNUM Примерно 303 тысячи человек в настоящее время на территории РФ находятся под наблюдением медиков по причине подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. Об это 3 июня сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в России остаются 303 тыс. человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем уточняется, что за прошедшие сутки в стране было сделано 274 тысячи тестов на коронавирус и что общее число таких исследований с начала пандемии в России составляет свыше 11,4 млн.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что нормативные акты, принятые для борьбы с распространением коронавируса в Москве, пройдут проверку нескольких ведомств.