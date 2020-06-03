Чанчунь, Китай, , 09:09 — REGNUM Город уездного уровня Шулань, находящийся под управлением города Гирина в провинции Цизинь на северо-востоке Китая, признан зоной низкого уровня коронавирусной опасности после того, как стал соответствовать необходимым критериям, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Шулань был признан зоной высокого эпидемиологического риска с 10 мая текущего года после того, как там были выявлены множественные случаи инфицирования COVID-19. Тогда власти были вынуждены принять целый ряд мер, включая приостановку автобусного сообщения и туристических маршрутов, а также закрыть жилые сообщества и районы.

На сегодняшний день в городе не было выявлено ни одного местного случая передачи инфекции уже 10 дней подряд, сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения. В провинции всего выявлено 136 локальных случаев инфицирования, включая два смертельных. Всего 128 человек покинули госпитали региона по выздоровлению.