Александр Белов, 3 июня 2020, 09:25 — REGNUM Введение жестких мер по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в Норвегии, возможно, было излишним и слишком дорогим шагом, без которого можно было обойтись, пишет Ричард Орандж в статье, опубликованной 30 мая в The Telegraph.
Так, 27 мая премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выступая на телевидении, сделала поразительное признание. По ее словам, меры, принятые официальным Осло для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, могли оказаться излишними.
Сульберг оказалась не первым норвежским официальным лицом, пришедшим к выводу о том, что нужды закрывать детские сады и школы, а также переводить всех на удаленную работу и запрещать собрания более пяти человек, возможно, не было. Еще 5 мая Институт общественного здравоохранения Норвегии опубликовал статистику, согласной которой индекс репродукции — то есть число людей, которых заражает один больной — уже 12 марта сократился до 1,1. К 19 же марта этот показатель упал до 1.
При этом никто не сомневается в успешности борьбы Норвегии с пандемией. 29 мая в больницах страны с коронавирусом находились лишь 30 человек, из которых пять подключены к аппаратам ИВЛ. Лишь один человек скончался за всю неделю. В пересчете на душу населения смертность в скандинавской стране составляет 44 человека на миллион — десятая часть от показателей смертности в соседней Швеции, где скончались более 4,9 тыс. граждан.
Тем не менее такой успех был сопряжен для Осло с чрезмерными социальными и экономическими издержками. По оценкам комитета экспертов, в задачу которых входил анализ экономического ущерба от жестких карантинных мер, Норвегии они обошлись в 27 млрд крон в месяц. При заражении только 0,7% граждан страны иммунитет практически отсутствует у населения. Согласно выводу комитета, в случае второй волны инфекции необходимо будет избегать подобных жестких мер.
По мнению комитета, нынешняя стратегия Норвегии, заключающаяся в том, чтобы с помощью проведения тестирований, отслеживания контактов зараженных и домашней изоляции заболевших держать уровень инфекций на низком уровне без жестких ограничений, была бы наилучшей. Более того, если в рамках такого подхода не удастся остановить рост числа зараженных, нужно будет переходить к «тормозящей стратегии», которая будет предпочтительнее жесткого карантина.
Согласно выводам экспертов комитета, такая тормозящая стратегия обошлась бы Норвегии в 234 млрд крон, дешевле, чем жесткий карантин, если принять во внимание то, что зараженные вырабатывают иммунитет, а вакцина может не появиться до 2023 года. Тем не менее в рамках такого подхода от болезни могут скончаться немногим более 3 тыс. человек.
В Норвежском институте общественного здравоохранения указали, что закрытие школ, наоборот, лишь поспособствовало распространению инфекции. Так, по словам одного из экспертов ведомства Маргрете Греве-Исдаль, если бы школы не были закрыты, они могли бы сыграть ключевую роль в информировании представителей иммигрантского сообщества, которые пострадали в наибольшей степени, о правилах гигиены и дистанцирования.
Кроме того, в конце марта и апреле многие опасались, что подростки активнее распространяли вирус вне школ, чем если бы продолжали учиться.
По всей видимости, в Норвегии уже решили, что вводить второй карантин нецелесообразно, сколько бы новых зараженных ни было. Это не значит тем не менее, что глава норвежского правительства о чем-то сожалеет.