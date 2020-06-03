Биробиджан, , 09:14 — REGNUM В селе Теплоозёрское Облученского района Еврейской АО родители сами годами пытаются ремонтировать детский сад. Но у них мало что получается.

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О ситуации с детсадом в селе рассказала региональная Газета на дом.

Помещение детского сада пребывает в ужасающем состоянии много лет. В детской спальне в двух местах течёт потолок. Родители пытались сами починить дырявую как решето кровлю, но у них нет денег и средств для ремонта, потому ничего не получилось. У администрации Облученского района, как рассказало издание, тоже нет денег, а счета чаще арестованы, чем свободны для операций. Заведующая детсадом Оксана Никулина рассказала, что куда только ни обращалась по поводу ремонта, но безрезультатно.

В детском саду, судя по размещенным в публикации фото, сгнили даже окна, которые были установлены ещё в стародавние советские времена, видимо, в момент строительства сада.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская АО заняла последнее, 85-е, место в рейтинге социально-экономического развития регионов России.