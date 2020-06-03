Владикавказ, , 09:06 — REGNUM Министр здравоохранения РСО-Алания Тамерлан Гогичаев выздоровел после болезни и приступил к работе. Об этом он сам рассказал на кадрах видео, опубликованном на официальной странице минздрава в Instagram.

Министр поблагодарил всех, кто в дни болезни следил за его судьбой, желал ему здоровья, а также врачам, которые поставили его на ноги.

«Могу сказать, что болезнь на самом деле очень непростая и переносит ее каждый по-своему, в зависимости от состояния», — заявил Гогичаев.

Как сообщало ИА REGNUM, о болезни Гогичаева стало известно в конце мая. Сам он уточнил, что заболел 18 мая и проходил лечение амбулаторно под наблюдением врачей.

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