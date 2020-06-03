Ставрополь, , 09:08 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье на утро 3 июня достигло 2733. За минувшие сутки в регионе инфекция выявлена у 80 человек, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

На Ставрополье также зафиксирован 50-й случай смерти пациентов с COVID-19. В тяжелом состоянии в крае в настоящее время находятся 33 человека с подтвержденным диагнозом, еще 231 — в состоянии средней степени тяжести. Выздоровели в регионе за время пандемии 1208 пациентов, заразившихся коронавирусом, 77 из них вышли из-под меднаблюдения за вчерашний день.

Владимиров обратил внимание, что показатели регистрируемых за сутки фактов заболевания и выздоровления почти сравнялись, однако, по его словам, это пока скорее исключение, чем правило. Губернатор призвал жителей края не пренебрегать правилами противоэпидемической профилактики, соблюдать санитарное дистанцирование и использовать маски.

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