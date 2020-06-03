Москва, , 08:57 — REGNUM В Москве в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса столичные учителя провели более 9 млн виртуальных уроков, сообщается на портале мэра столицы.

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В этот период дистанционное обучение школьников проводили более 50 тыс. учителей. Самым востребованным образовательным интернет-ресурсом стала «Московская электронная школа» (МЭШ).

Также в пандемию работали «Телешкола» на Московском образовательном телеканале и «Яндекс.Школа». Для общения педагогов с учениками чаще всего использовались онлайн-платформы Zoom, Google. meet, Skype и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в летние каникулы для школьников запускается виртуальный лагерь «Киберлето-2020».

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