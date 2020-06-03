Ясный, Оренбургская область, , 08:50 — REGNUM В Ясненском городском округе Оренбургской области по факту стрельбы на автозаправке, в результате которой ранен местный житель, возбужден уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным полиции, 5 мая на автозаправочной станции возник конфликт между владельцев АЗС и двумя пьяными. Собственник просил мужчин освободить территории заправки. В ход пошло оружие. Владелец автозаправки выстрелил в одного из оппонентов из газосигнального пятизарядного револьвера «Викинг».

С ранением бедра оренбуржец был госпитализирован. Впоследствии потерпевший обратится с заявлением в полицию. В отношении 65-летнего владельца АЗС возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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