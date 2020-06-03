Бразилиа, , 08:50 — REGNUM Общее число летальных исходов от COVID-19 на территории Бразилии за прошедшие сутки увеличилось на 1262 и теперь составляет более 31 тысячи. Об этом 3 июня сообщает минздрав страны.

Согласно данным ведомства, теперь общее число скончавшихся от COVID-19 в стране достигло 31 199.

Также сообщается, что за этот же период в Бразилии свыше 29 тыс. человек заразились коронавирусом, и в результате этого общее число подтверждённых случаев заражения составляет 555 383.

Кроме этого, указывается, что на данный момент в стране свыше 223 тысяч пациентов вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый случай смерти от COVID-19 зафиксирован в Грузии 2 июня.