Нефтеюганск, Югра, , 08:41 — REGNUM В Нефтеюганске под суд отдан член группировки, которая сбывала на территории города наркотики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Следователи полагают, что он действовал с апреле 2019-го — январе 2020 года. В составе группировки продавал синтетические наркотики через «тайники-закладки».

При попытке продать очередную партию его поймали полицейские. Также выяснилось, что в ноябре 2019 года гражданин уговорил своего знакомого употребить наркосредство. Теперь он ждёт суда в СИЗО. Ему грозит до 15 лет колонии.