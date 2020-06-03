Мехико, , 08:41 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Мексике превысило 97 тысяч. Об этом 3 июня сообщает телеканал CNN со ссылкой на минздрав страны.

Согласно данным ведомства, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 3 891 случаев заражения, в результате чего их общее число теперь составляет 97 236.

Также сообщается, что общее число смертей от COVID-19 в Мексике на сегодняшний день составляет 10 637 при 70 308 пациентах, вылечившихся от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Канады было выявлено 259 новых случаев заражения коронавирусом.