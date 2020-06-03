Петропавловск-Камчатский, , 08:44 — REGNUM Новые автомобили скорой помощи поступили на Камчатку. 11 реанимобилей повышенной проходимости, оснащённые всем необходимым даже для перевозки самых тяжёлых больных, в первую очередь поступят в районы края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Реанимобили поступили в регион по линии Минпромторга РФ, они приобретены за счёт федерального бюджета. Это автомобили класса «С», иначе — реанимобили.

Машины оснащены аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, другим самым современным медоборудованием. В них, помимо прочих, возможно перевозить и пациентов, инфицированных коронавирусом, даже с тяжёлыми формами заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке коронавирусом заразились более 40 вахтовиков ГОК «Аметистовый» «Ренова» и 29 рыбообработчиков, прибывших на путину из других регионов страны.