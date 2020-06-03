Амстердам, , 08:36 — REGNUM Бургомистр Роттердама Ахмед Абуталеб заявил, что не согласен с проведением 3 июня демонстрации против расизма, если число участников превысит 80 человек. Организаторы намерены собраться на площади Schouwburgplein в центре города, однако её размеры не позволяют соблюдать минимальную социальную дистанцию в 1,5 метра.

1 июня в Амстердаме состоялась демонстрация против расизма, на которой ожидалось 300 участников. В действительности участников оказалось более 5000. В Роттердаме заявлено 150 участников. По словам Абуталеба, это уже слишком много.

Вместе с тем он заявил, что готов рассмотреть вопрос об отведении под демонстрацию другой площадки, а также о максимальном количестве участников.