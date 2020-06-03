Москва, , 08:44 — REGNUM Сотрудники департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы в январе 2020 года начали прорабатывать технические решения на случай эпидемии коронавирусной инфекции, а первый официальный случай заражения коронавирусом в столице зафиксировали в марте. Об этом сообщил 3 июня журналистам руководитель ДИТ Эдуард Лысенко.

Ранее Лысенко в ходе видеоинтервью порталу Habr заявил, что коронавирус появился в столице России в январе. Команда департамента работает в режиме «24 на 7» с того момента, как всё началось, отмечал он.

Теперь глава ДИТ пояснил, что имел в виду не зафиксированные случаи заражения коронавирусом, а подготовку к вспышке заболевания, начатую заблаговременно. В конце декабря в Китае уже знали об эпидемии, напомнил он.

Несмотря на то, что в России зарегистрированных случаев COVID-19 ещё не было, город начал готовиться к этой угрозе заранее, сказал Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве первые случаи заражения коронавирусом нового типа были подтверждены в начале марта.

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