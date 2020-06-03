Ханты-Мансийск, , 08:26 — REGNUM В Нижневартовске учитель одной из школ задержан по подозрению в педофилии. Об этом сообщает управление СКР по ХМАО-Югре.

Гражданину 59 лет. Следователи считают, что в 2015—2020 годах он неоднократно совершал прямо в школе в отношении учениц развратные и другие действия сексуального характера. Потерпевшими считаются три девушки, двум из которых на момент преступления было 15 лет, а одной 16.

Девушки долго не решались обращаться в правоохранительные органы, так как боялись огласки и возможной расправы со стороны педагога. По версии СКР, он не только угрожал им, но и мог оказать влияние на результаты итоговой аттестации.

О преступлении в органы заявила подруга одной из потерпевших. В ходе проверки факты подтвердились. Сейчас органы проверяют ещё ряд эпизодов. Также предстоит установить факты сокрытия руководством школы, к которому обращались ученицы, этих преступлений.