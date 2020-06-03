Москва, , 08:26 — REGNUM Потенциально опасной является погода в Москве и Московской области 3 июня. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

Степень интенсивности опасных явлений в столичном регионе обозначена жёлтым цветом. При этом 3 июня с 09:00 до 21:00 действует предупреждение о сильном ветре, а с 14:00 3 июня до 09:00 4 июня — предупреждение о сильном дожде.

«Местами сильный дождь», — отмечено в сообщении Гидрометцентра.

В Москве днём 3 июня будет облачно, температура воздуха составит +16… +18 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве был объявлен из-а сильного ветра.

Читайте также: 3 июня в Москве ожидается до +18 °C, дождь, порывистый ветер

А также: Москвичам пообещали «настоящее лето» в конце недели