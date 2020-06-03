Москва, , 08:19 — REGNUM Свыше 2,7 тысячи лечебных и 1,6 тысячи образовательных учреждений дезинфицировали специалисты МЧС России для сведения к минимуму возможности распространения нового коронавируса. Об этом 3 июня рассказали в пресс-службе ведомства.

«Продезинфицировано более 2,6 тыс. лечебных учреждений общей площадью более 2,7 млн кв. метров, более 1,6 тыс. образовательных учреждений общей площадью более 3,6 млн кв. метров», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также в нем указывается, что сотрудники МЧС провели санитарную обработку свыше 17 млн кв. метров объектов социального значения на территории РФ.

Кроме этого, уточняется, что также было подвергнуто дезинфекции свыше 27,7 тысяч зданий и сооружений, относящихся к транспортной инфраструктуре, общей площадью свыше 5 млн кв. метров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что сроки учебных военных сборов для студентов гражданских вузов из-за коронавируса переносятся на июль — октябрь 2020 года.