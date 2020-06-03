Москва, 3 июня 2020, 08:19 — REGNUM Свыше 2,7 тысячи лечебных и 1,6 тысячи образовательных учреждений дезинфицировали специалисты МЧС России для сведения к минимуму возможности распространения нового коронавируса. Об этом 3 июня рассказали в пресс-службе ведомства.
Также в нем указывается, что сотрудники МЧС провели санитарную обработку свыше 17 млн кв. метров объектов социального значения на территории РФ.
Кроме этого, уточняется, что также было подвергнуто дезинфекции свыше 27,7 тысяч зданий и сооружений, относящихся к транспортной инфраструктуре, общей площадью свыше 5 млн кв. метров.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что сроки учебных военных сборов для студентов гражданских вузов из-за коронавируса переносятся на июль — октябрь 2020 года.