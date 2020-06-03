Амстердам, , 08:08 — REGNUM На центральной площади Grote Markt в нидерландском городе Гронинген 2 июня прошла сидячая демонстрация против расизма в США и Европе. Организаторы заявили о 1.000 участниках. Манифестантам предложили рассесться на нарисованных на площади крестах, что позволило обеспечить соблюдение режима социального дистанцирования. После минуты молчания несколько ораторов выступили с речами.

Также 1 июня несколько тысячи человек собрались в центре Гааги на поле Маливелд — традиционное место проведения крупных мероприятий, в т. ч. демонстраций. Были зачитаны имена негров — жертв полицейского насилия в США и Европе. Во время чтения участники демонстрации опустились на колени.

В обеих городах демонстрации прошли спокойно. Многие демонстранты носили маски и по возможности соблюдали меры социального дистанцирования.