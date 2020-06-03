Берлин, , 08:09 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за минувшие сутки возросло на 342 и стало составлять 182 370. Об этом 3 июня сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Также сообщается, что за этот же период от COVID-19 скончались 29 пациентов и теперь общее число летальных исходов достигло 8 551.

Кроме этого, указывается, что за последние 24 часа в стране от COVID-19 вылечились более 800 человек и ввиду этого общее число выздоровевших составляет более 167,3 тысячи.

При этом в наибольшей степени от SARS-CoV-2 в Германии пострадали Бавария (47 138 зараженных), Северная Вестфалия (38 185) и Баден-Вюртемберг (34 813).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мясокомбинат в нидерландском г. Хелмонд (провинция Брабант) закрыт на дополнительные две недели в связи со вспышкой коронавируса среди его работников.