Иркутск, , 08:04 — REGNUM Общественная экологическая коалиция «Реки без границ» раскритиковала предложение федерального правительства приравнять земельные участки в Иркутской области, на которых расположены карты-накопители Солзанского и Бабхинского полигонов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), к континентальному шельфу Российской Федерации.

Как сообщили ИА REGNUM в экокоалиции, замечания направлены 2 июня в адрес председателя правительства РФ.

Экологи убеждены, что если под предлогом срочности соответствующий проект постановления будет принят, это «сделает возможным в очередной раз обойти все конкурсные процедуры по выбору наиболее оптимального технологического решения по утилизации отходов ОАО «БЦБК».

Также они указывают на то, что это приведёт к нарушению поручения президента РФ от 12 сентября 2019 года № Пр-1818 «в части необходимости проведении конкурсных процедур, направленных на выбор и реализацию лучших мировых технологических решений по утилизации отходов ОАО «БЦБК» в целях ликвидации накопленного вреда окружающей среде».

Международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов считает, что Иркутской области нужно помочь самой справиться с застарелой проблемой накопленного экологического ущерба от БЦБК. Однако вместо этого «федеральное правительство намерено произвольно изъять важную часть полномочий регионального правительства и фактически саботировать прошлогоднее поручение президента, требующее провести международный конкурс лучших технологий по утилизации отходов БЦБК».

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Симонов подчеркнул, что приравнивание 12 отстойников в Иркутской области к континентальному шельфу РФ «выглядит смешным волюнтаризмом».

«Ликвидация опасных объектов накопленного экологического ущерба буксует во многих регионах Сибири и Дальнего Востока, и задачей федерального правительства должна являться организация системной помощи региональным правительствам, а не лихорадочное изъятие полномочий по каждому конкретному объекту», — прокомментировал он.

Российский координатор коалиции «Реки без границ», член Ангаро-Байкальского бассейнового совета Росводресурсов Александр Колотов также уверен, что статус Байкала как уникального объекта Всемирного природного наследия «предполагает гораздо более вдумчивое отношение к выбору конкурентоспособных и экологически приемлемых для экосистемы озера технологических решений по утилизации отходов БЦБК».

Если территории Солзанского и Бабхинского полигонов БЦБК будут приравнены к континентальному шельфу Российской Федерации, у правительства Иркутской области заберут ряд важных полномочий в пользу Минприроды России, объясняют экологи.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о закрытии Байкальского целлюлозно-бумажного комбината было принято в 2013 году.

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