Иерусалим, , 08:06 — REGNUM В Израиле за сутки выявили 116 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

Данный показатель стал самым высоким с 1 мая. Ранее власти страны заявили, что могут вновь ввести некоторые карантинные меры, если число выявленных случаев превысит 100 человек в сутки.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 17 тыс. 285 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 290 человек. За сутки умерли пять пациентов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 6 млн 380 тыс. человек.

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