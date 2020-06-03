Нью-Дели, , 08:00 — REGNUM В Индии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 207 615, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Также число жертв осложнений COVID-19 в республике достигло 5815 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Индии выявили более 8,1 тыс. зараженных новым коронавирусом. Тогда общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 198 706. По состоянию на 2 июня в Индии проходил лечение от инфекции 97 581 человек.

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