Чебоксары, , 07:47 — REGNUM В Чувашии сегодня, 3 июня, пройдёт прощание с митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой. В Покровском-Татианинском соборе пройдёт чин отпевания, затем состоится погребение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн совершил заупокойную литию по новопреставленному митрополиту Варнаве Cheb-eparhia.ru

2 июня временно управляющий Чебоксарской епархией митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн совершил заупокойную литию по новопреставленному митрополиту Варнаве. 3 июня он возглавит чин погребения, который пройдёт после литургии и отпевания.

В министерстве информационной политики Чувашии отмечают, что в связи с «непростой ситуацией» с распространением коронавируса на национальном телевидении будет идти прямая трансляция с церемонии отпевания и гражданской панихиды митрополита Варнавы.

Главу Чувашской митрополии, учитывая его последнюю волю, похоронят за алтарем храма преподобного Сергия Радонежского.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня стало известно о смерти 89-летнего главы Чувашской митрополии, митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы (Кедров). Он является одним из старейших архиереев Русской православной церкви. В Чувашии митрополит Варнава прослужил 44 года, восстановив за это время семь монастырей, увеличив число православных приходов с 35 до 210.

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