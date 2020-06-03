Благовещенск, , 07:50 — REGNUM Коронавирус выявлен у сотрудницы детского сада в городе Свободный Амурской области. Детское учреждение закрыто на карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Росприроднадзор и управление образования Свободного приняли все меры для обеспечения изоляции сотрудников, родителей и детей.

В Свободном с начала наблюдений выявлено 78 случаев заражения коронавирусом. Губернатор Приамурья Василий Орлов считает ситуацию в городе сложной.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в Приамурье выявлено 18 случаев заражения, из них пять в Свободном.