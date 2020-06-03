Берлин, , 07:20 — REGNUM Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Германии возросло на 342 и сейчас составляет 182 370, сообщается на сайте Института Роберта Коха.

При этом 167,3 тысячи человек уже выздоровели. Также за последние сутки в стране зарегистрировано 29 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Общее количество смертей от данного заболевания достигло 8551.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня глава МИД Германии Хайко Маас осудил решение США разорвать отношения со Всемирной организацией здравоохранения в «неподходящее время».

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